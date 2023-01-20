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1 час назад

Пара узнала на видео с камеры наблюдения умершего родственника

Газета.Ru

Пара из Австралии узнала на видео с камеры наблюдения умершего родственника, пишет Mirror. По словам супругов, призрак якобы хотел погулять с их собакой.

Пара узнала на видео с камеры наблюдения умершего родственника
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отец двоих детей Мэтью Кейн лежал в постели, когда его жена Лорен заметила загадочную фигуру, просматривая кадры с камеры наблюдения, установленной дома. Женщина увидела, как бледная фигура появляется и старого шкафа с антиквариатом и идет куда-то вместе с овчаркой, после чего исчезает.

Супруги рассказали, что в шкафу хранятся прах с урнами мертвых домашних животных и родственников, а также антиквариат со всего мира, что оставляет им надежду, что это был призрак какого-нибудь родственника, а не что-то зловещее.

"Выражение ужаса появилось на моем лице, когда жена показала мне, что происходит в комнате рядом с нами", - прокомментировал Мэтью.

Кейн добавил, что другие люди предположили, что загадочная фигура может быть просто игрой света, но мужчина не особо верит в эту теорию.

"Обычно я настроен скептически, но не в это раз, потому что просто не могу этого объяснить. Это нужно видеть", - добавил австралиец.

Безумный мир,
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