Пара узнала на видео с камеры наблюдения умершего родственника

Пара из Австралии узнала на видео с камеры наблюдения умершего родственника, пишет Mirror. По словам супругов, призрак якобы хотел погулять с их собакой.

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Отец двоих детей Мэтью Кейн лежал в постели, когда его жена Лорен заметила загадочную фигуру, просматривая кадры с камеры наблюдения, установленной дома. Женщина увидела, как бледная фигура появляется и старого шкафа с антиквариатом и идет куда-то вместе с овчаркой, после чего исчезает.

Супруги рассказали, что в шкафу хранятся прах с урнами мертвых домашних животных и родственников, а также антиквариат со всего мира, что оставляет им надежду, что это был призрак какого-нибудь родственника, а не что-то зловещее.

"Выражение ужаса появилось на моем лице, когда жена показала мне, что происходит в комнате рядом с нами", - прокомментировал Мэтью.

Кейн добавил, что другие люди предположили, что загадочная фигура может быть просто игрой света, но мужчина не особо верит в эту теорию.