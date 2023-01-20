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1 час назад

Работник российской фермы угнал трактор ради свидания

Lenta.ru

В Тамбовской области полицейские разбираются в обстоятельствах кражи трактора с фермы поселка Токаревка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Работник российской фермы угнал трактор ради свидания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным силовиков, россиянин ночью угнал хозяйский трактор МТЗ-80, чтобы на нем поехать на свидание к возлюбленной. Хозяин обнаружил пропажу техники только утром, позже ее удалось обнаружить недалеко от фермы. После задержания житель села Петровское рассказал о причинах своего поступка.

29 декабря 2021 года сообщалось, что в Пермском крае к 15 годам колонии строгого режима приговорен 54-летний россиянин, осужденный за убийство, угон трактора и хищение оружия.

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