Работник российской фермы угнал трактор ради свидания

В Тамбовской области полицейские разбираются в обстоятельствах кражи трактора с фермы поселка Токаревка . Об этом в своем Telegram -канале сообщает РЕН ТВ.

По данным силовиков, россиянин ночью угнал хозяйский трактор МТЗ-80, чтобы на нем поехать на свидание к возлюбленной. Хозяин обнаружил пропажу техники только утром, позже ее удалось обнаружить недалеко от фермы. После задержания житель села Петровское рассказал о причинах своего поступка.