Россияне назвали главные символы своего студенчества

Люди разных поколений перечислили главные символы своего студенчества. Так, главными символами учебы для 33% студентов 90-х годов стали песни Виктора Цоя, групп «Чайф», «Агата Кристи», «Кар-Мэн», «Крематорий» и других популярных исполнителей того периода. 22% опрошенных назвали модную одежду: фланелевые рубашки, штаны-«пирамиды», треники и косухи. Еще у 18% респондентов со студенчеством ассоциируется еда из общепита 90-х. Это следует из результатов опроса «Дзена», есть у РБК. Для студентов 00-х годов - миллениалов - символами студенческой жизни стали новые гаджеты, такие как персональные компьютеры, MP3-плееры и кнопочные телефон. Такой вариант ответа выбрали 27% опрошенных. Еще 26% - мессенджер ICQ, 22% - компьютерные клубы и КВН, 18% - еда, например, чебуреки, энергетические напитки, чипсы и зарубежные сладости. Современные студенты — зумеры — чаще всего (30%) ассоциируют студенческие годы с «умными» технологиями: VR, соцсети и маркетплейсы. А также с тусовками с друзьями и едой, в частности, с новыми способами ее заказать: фастфуд, пицца, сервисы доставки. Также молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет связывают студенчество с просмотром фильмов и сериалов.