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1 час назад

Мужчина случайно провел ночь с коброй в палатке

Мария Иглина

Житель провинции Пхитсанулок, Таиланд, по имени Дача случайно провел ночь в палатке с коброй. Об этом сообщает Daily Star.

Мужчина случайно провел ночь с коброй в палатке
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Мужчина отправился на водохранилище в провинцию Районг, где ночевал на природе. Утром, во время разбора палатки, он заметил змею, которая заползла в нее накануне.

"Я подозреваю, что она спала со мной всю ночь. Я увидел ее только утром», — поделился Дача.

Мужчина поделился снимком, в котором пользователи тут же узнали сиамскую кобру, чей яд может быть смертельным для человека.

Змея выползла из-под капота движущейся машины: видео

Известно, что пресмыкающиеся умеют метко плеваться ядом. Они обитают в Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Камбоджу, Вьетнам и Лаос.

Ранее 12-летний мальчик случайно выловил трехметровую акулу.

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