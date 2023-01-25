Мужчина случайно провел ночь с коброй в палатке

Житель провинции Пхитсанулок, Таиланд, по имени Дача случайно провел ночь в палатке с коброй. Об этом сообщает Daily Star.

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Мужчина отправился на водохранилище в провинцию Районг, где ночевал на природе. Утром, во время разбора палатки, он заметил змею, которая заползла в нее накануне.

"Я подозреваю, что она спала со мной всю ночь. Я увидел ее только утром», — поделился Дача.

Мужчина поделился снимком, в котором пользователи тут же узнали сиамскую кобру, чей яд может быть смертельным для человека.