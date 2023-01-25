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47 минут назад

Однояйцевые близняшки пытаются одновременно забеременеть от общего жениха

Газета.Ru

В Австралии однояйцевые близняшки пытаются одновременно забеременеть от одного мужчины, пишет Mirror. По словам женщин, они с детства все делают вместе, и планирование детей не стало исключением.

Близняшки пытаются одновременно забеременеть от общего жениха
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Анна и Люси стали звездами реалити-шоу, пытаясь забеременеть одновременно от одного мужчины, с которым живут вместе. Пока женщинам не удается осуществить задуманное, но они уже готовятся к ролям матерей на куклах.

«Наша мечта — забеременеть вместе в одно и то же время. Нам по 35 лет, мы решили, что пора», — рассказали австралийки.

Бен — бойфренд сестер — встречается с ними с 2012 года. Однако полиаморные отношения незаконны в Австралии, поэтому они не могут официально связать себя узами брака. Мужчина добавил, что тоже мечтает стать отцом и ждет, когда у него будет сразу два ребенка от любимых женщин.

Ранее женщина забеременела двойней, зачав детей с разницей в пять дней.

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