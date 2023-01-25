Посетитель "Макдоналдса" получил $5000 вместо еды

В США посетитель "Макдоналдса" по имени Джосайя Варгас заказал "Макмаффин", но вместо него он получил пять тысяч долларов наличными. Об этом сообщает портал AL.com.
Как только мужчина забрал заказ, он решил его проверить. Обнаружив там вместо еды деньги, Варгас в шутку спросил сотрудников, не занимаются ли они отмыванием денег. И тогда работники фастфуд-ресторана вздохнули с облегчением. Выяснилось, что деньги попали в пакет совершенно случайно.
Сотрудники решили отблагодарить мужчину, и заплатили ему 200 долларов, а также пообещали кормить бесплатно в течение месяца.
"Люди, делайте добро. Верните пять тысяч долларов и получите 200 с месячным абонементом на бесплатную еду из "Макдоналдса". Это выгодная сделка", — заявил Варгас.