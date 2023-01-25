Посетитель "Макдоналдса" получил $5000 вместо еды

В США посетитель "Макдоналдса" по имени Джосайя Варгас заказал "Макмаффин", но вместо него он получил пять тысяч долларов наличными. Об этом сообщает портал AL.com.

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Как только мужчина забрал заказ, он решил его проверить. Обнаружив там вместо еды деньги, Варгас в шутку спросил сотрудников, не занимаются ли они отмыванием денег. И тогда работники фастфуд-ресторана вздохнули с облегчением. Выяснилось, что деньги попали в пакет совершенно случайно.

Сотрудники решили отблагодарить мужчину, и заплатили ему 200 долларов, а также пообещали кормить бесплатно в течение месяца.

"Люди, делайте добро. Верните пять тысяч долларов и получите 200 с месячным абонементом на бесплатную еду из "Макдоналдса". Это выгодная сделка", — заявил Варгас.