В США агрессивная индейка нападает на людей, живущих с ней в одном районе, пишет UPI. Местные жалуются, что боятся птицу и обходят ее стороной.

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Как рассказала Рэйчел Гросс, индейка начала нападать на людей в ноябре 2021 года. Сначала птица действовала в составе стаи, но в итоге осталась одна, когда ее собратья улетели. С тех пор она стала более агрессивной, повреждая еще и автомобили с имуществом.

"Эта индейка нападает на меня каждый божий день. Преследует меня, поднимается по лестнице, пытается проникнуть в мой дом", - жалуется женщина.

Соседи Рэйчел добавили, что дети вынуждены носить с собой палки, чтобы отпугивать индейку. Кроме того, жители связывались с департаментом природы, но там им дали только совет о том, как не дать птице найти пищу.