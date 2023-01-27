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24 минуты назад

В США агрессивная индейка нападает на людей

Газета.Ru

В США агрессивная индейка нападает на людей, живущих с ней в одном районе, пишет UPI. Местные жалуются, что боятся птицу и обходят ее стороной.

В США агрессивная индейка нападает на людей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказала Рэйчел Гросс, индейка начала нападать на людей в ноябре 2021 года. Сначала птица действовала в составе стаи, но в итоге осталась одна, когда ее собратья улетели. С тех пор она стала более агрессивной, повреждая еще и автомобили с имуществом.

"Эта индейка нападает на меня каждый божий день. Преследует меня, поднимается по лестнице, пытается проникнуть в мой дом", - жалуется женщина.

Соседи Рэйчел добавили, что дети вынуждены носить с собой палки, чтобы отпугивать индейку. Кроме того, жители связывались с департаментом природы, но там им дали только совет о том, как не дать птице найти пищу.

Скотт Ноланд, представитель департамента, объяснил, что чиновники не хотят переселять надоедливых идеек, поскольку они часто создают проблемы в других местах.

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