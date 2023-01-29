Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
2 часа назад

Дом пенсионерки из США ошибочно сочли борделем

Lenta.ru

Дом 66-летней американской пенсионерки Элейн Уайт в течение года мужчины ошибочно принимали за бордель. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Дом пенсионерки из США ошибочно сочли борделем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я разочарована, раздражена и больше не в состоянии бороться», — заявила пожилая женщина, которая была вынуждена вооружиться, приобрести дверную видеокамеру, а также разместить у своего дома плакаты с гневными предупреждениями.

По словам Уайт, мужчины всех возрастов и национальностей, считавшие ее дом борделем, спрашивали якобы работающих по ее адресу девушек Никки, Келли и Ронду.

«Келли здесь не живет», — гласит надпись на входной двери Уайт.

Пенсионерка полагает, что непрошеные гости, как и она сама, стали жертвой интернет-мошенников.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители