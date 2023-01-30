Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
1 час назад

Посетительница ресторана нашла редкую жемчужину в заказанном на ужин моллюске

Lenta.ru

В Испании 22-летняя жительница города Мурос Наталия Фрейре нашла пурпурную жемчужину в одном из моллюсков, которых заказала на ужин в ресторане. Об этом сообщает Telemadrid.

Девушка нашла редкую жемчужину в заказанном на ужин моллюске
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка захотела отведать моллюсков и сообщила об этом бойфренду. Мужчина решил исполнить желание Фрейре и пригласил ее в роскошный ресторан, в котором она работает. Посетительница с нетерпением ждала заказ и, когда ей подали моллюсков, сразу принялась их есть. Однако, едва успев начать трапезу, Фрейре поняла, что у нее во рту находится что-то твердое.

Оказалось, что девушка во время ужина едва не проглотила редкую пурпурную жемчужину и очень удивилась своей удаче.

«Шеф-повар сказала, что с этого момента заказы с моллюсками будут выполнять дольше, чем обычно, так как она собирается рассматривать каждого из них с лупой», — пошутила Фрейре.

Теперь Фрейре называют «девушкой из жемчуга». Она собирается отнести находку оценщику. Эксперты уже предположили, что стоимость жемчужины составляет около четырех тысяч евро (301 тысяча рублей). Девушка не торопится расставаться с находкой и хранит ее у себя дома. По словам Фрейре, если она не продаст жемчужину, то подарит ее крестной дочери.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители