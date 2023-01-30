Девушка нашла редкую жемчужину в заказанном на ужин моллюске

В Испании 22-летняя жительница города Мурос Наталия Фрейре нашла пурпурную жемчужину в одном из моллюсков, которых заказала на ужин в ресторане. Об этом сообщает Telemadrid.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Девушка захотела отведать моллюсков и сообщила об этом бойфренду. Мужчина решил исполнить желание Фрейре и пригласил ее в роскошный ресторан, в котором она работает. Посетительница с нетерпением ждала заказ и, когда ей подали моллюсков, сразу принялась их есть. Однако, едва успев начать трапезу, Фрейре поняла, что у нее во рту находится что-то твердое.

Оказалось, что девушка во время ужина едва не проглотила редкую пурпурную жемчужину и очень удивилась своей удаче.

«Шеф-повар сказала, что с этого момента заказы с моллюсками будут выполнять дольше, чем обычно, так как она собирается рассматривать каждого из них с лупой», — пошутила Фрейре.