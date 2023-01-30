Змееныш с двумя головами родился у техасского гремучника

Самка техасского гремучника в заповеднике Venom Pit Snake Park недалеко от города Ист-Лондон в ЮАР родила мертвого двухголового детеныша. Об этом сообщает Miami Herald.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Рептилия родила 11 детенышей. Один из них отличался от прочих наличием двух голов. Змея появилась на свет мертвой.

«Как нам повезло, что одна из наших беременных самок техасского гремучника родила сегодня двухголового малыша. Жаль, что он оказался мертворожденным, но все равно удивительно увидеть такое вживую», — заявили представители парка.

На фотографии двухголовый змееныш выглядит как две рептилии, которые переплелись в существо с единым хвостом.

Lenta.ru

В парке не уточнили, как поступили с необычным детенышем. Остальные десять змеенышей оказались нормальными.