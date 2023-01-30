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55 минут назад

Мужчина собирал крокодильи яйца и попал в пасть крокодила

Lenta.ru

Крокодил напал на мужчину, который собирал крокодильи яйца на Северной территории Австралии. Об этом сообщает 9 News.

Мужчина собирал крокодильи яйца и попал в пасть крокодила
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина отправился на промысел на берег реки Дейли в 140 километрах от города Дарвин. Неожиданно на него набросился крокодил. Попавший в пасть рептилии австралиец получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы правой ноги.

Пострадавшего на частном вертолете доставили в Королевскую больницу Дарвина, где врачи провели ему экстренную операцию.

Как правило, крокодилы нападают на людей только в тех случаях, когда чувствуют угрозу или когда их провоцируют. Во избежание инцидентов с рептилиями рекомендуется держаться на расстоянии не менее пяти метров от кромки водоемов, населенных крокодилами.

Купающимся рекомендуется быть особенно осторожными в сумерках и на рассвете, когда крокодилы проявляют наибольшую активность. Купания в мутной воде нужно избегать даже в неглубоких водоемах. Домашних животных тоже необходимо держать подальше от кромки воды.

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