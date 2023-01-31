Запоздалый подарок на Рождество принес женщине богатство

В США жительница штата Северная Каролина, 35-летняя Лора Миллер, получила запоздалый подарок от бойфренда на Рождество и разбогатела. О том, как презент принес женщине богатство, рассказывает UPI.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Женщина обменялась с бойфрендом подарками после Рождества, так как была в отъезде. Мужчина положил в рождественский чулок Миллер лотерейный билет стоимостью пять долларов (350 рублей).

Американка стерла защитный слой на билете и поняла, что стала победительницей. По словам Миллер, сперва она не поверила в происходящее и решила, что сделала что-то неправильно.

«Наверное, я просто была в шоке», — предположила она.

Спустя некоторое время женщина осознала, что выиграла 150 тысяч долларов (10,4 миллиона рублей).