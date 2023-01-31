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20 минут назад

Запоздалый подарок бойфренда на Рождество принес женщине богатство

Lenta.ru

В США жительница штата Северная Каролина, 35-летняя Лора Миллер, получила запоздалый подарок от бойфренда на Рождество и разбогатела. О том, как презент принес женщине богатство, рассказывает UPI.

Запоздалый подарок на Рождество принес женщине богатство
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина обменялась с бойфрендом подарками после Рождества, так как была в отъезде. Мужчина положил в рождественский чулок Миллер лотерейный билет стоимостью пять долларов (350 рублей).

Американка стерла защитный слой на билете и поняла, что стала победительницей. По словам Миллер, сперва она не поверила в происходящее и решила, что сделала что-то неправильно.

«Наверное, я просто была в шоке», — предположила она.

Спустя некоторое время женщина осознала, что выиграла 150 тысяч долларов (10,4 миллиона рублей).

Победительница отметила, что первое, что она сделала, это выпила рюмку текилы, чтобы прийти в себя. Миллер собирается потратить выигранные деньги на погашение кредита за ее грузовик.

Безумный мир,
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