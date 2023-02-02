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42 минуты назад

Огромный питон проглотил домашнюю кошку и ее котят

Lenta.ru

Змеелов вблизи австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, изловил питона, который заполз на территорию частного дома и проглотил домашнюю кошку и ее котят. Об этом сообщает Newsweek.

Огромный питон проглотил домашнюю кошку и ее котят
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жительница частного дома не нашла кошку и ее котят, а вместо этого обнаружила огромного питона рядом с тем местом, где любила спать ее питомица. Женщина вызвала змеелова Тиарнаха Кингэби. Специалист приехал на вызов и изловил змею.

Поскольку живот рептилии был сильно раздут, было очевидно, что змея проглотила и кошку, и котят. «Да, это с большой долей вероятности кошки заказчицы», — прокомментировал владелец сервиса по удалению рептилий Джош Касл.

Кингэби вывез змею с участка женщины и выпустил ее в дикую природу.

Рептилии в Австралии становятся более активными в теплые летние месяцы. Они часто заползают на территории жилых домов в поисках добычи и укрытия. Чаще всего питоны питаются мелкими грызунами, млекопитающими и ящерицами. Эти змеи не ядовиты и убивают своих жертв путем удушения. Они целиком проглатывают добычу, а затем переваривают ее в течение нескольких дней.

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