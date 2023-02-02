Огромный питон проглотил домашнюю кошку и ее котят

Змеелов вблизи австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, изловил питона, который заполз на территорию частного дома и проглотил домашнюю кошку и ее котят. Об этом сообщает Newsweek.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Жительница частного дома не нашла кошку и ее котят, а вместо этого обнаружила огромного питона рядом с тем местом, где любила спать ее питомица. Женщина вызвала змеелова Тиарнаха Кингэби. Специалист приехал на вызов и изловил змею.

Поскольку живот рептилии был сильно раздут, было очевидно, что змея проглотила и кошку, и котят. «Да, это с большой долей вероятности кошки заказчицы», — прокомментировал владелец сервиса по удалению рептилий Джош Касл.

Кингэби вывез змею с участка женщины и выпустил ее в дикую природу.