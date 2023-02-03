500 летучих мышей живут в однушке у россиянки — соседи в ужасе

Кто-то спасает кошечек-собачек, а 39-летняя Ольга Жураковская из Ростовской области — летучих мышей. И всех несчастных селит у себя дома. Так, в данный момент в однокомнатной квартире графини Дракулы (так ее любя называют друзья) живут 500 летучих мышей. Сейчас стая крепко спит в контейнерах в специально отведенном для них холодильнике — у этих животных время зимней спячки.

Фото: Super.ru Super.ru

Как рассказала Ольга в программе «За гранью» на НТВ, она не разводит дома летучих мышей, а именно берет на реабилитацию. Люди находят особей, нуждающихся в помощи, и приносят Ольге. Она выхаживает их, а весной, подлеченных и выспавшихся, выпускает на волю. Это мероприятие женщина называет выпускной.

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