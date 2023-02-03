500 летучих мышей живут в однушке у россиянки — соседи в ужасе

Кто-то спасает кошечек-собачек, а 39-летняя Ольга Жураковская из Ростовской области — летучих мышей. И всех несчастных селит у себя дома. Так, в данный момент в однокомнатной квартире графини Дракулы (так ее любя называют друзья) живут 500 летучих мышей. Сейчас стая крепко спит в контейнерах в специально отведенном для них холодильнике — у этих животных время зимней спячки.
Как рассказала Ольга в программе «За гранью» на НТВ, она не разводит дома летучих мышей, а именно берет на реабилитацию. Люди находят особей, нуждающихся в помощи, и приносят Ольге. Она выхаживает их, а весной, подлеченных и выспавшихся, выпускает на волю. Это мероприятие женщина называет выпускной.
Соседи сердобольной графини Дракулы живут в постоянном страхе. Особенно 82-летняя пенсионерка, которая панически боится летучих мышей с детства. У бедной женщины всегда закрыты окна, двери и вентиляционные люки, она постоянно проверяет, не образовались ли какие щели, через которые к ней могут пробраться рукокрылые соседи. Так и с ума сойти можно. К счастью, спасительница мышек говорит, что в скором времени планирует обзавестись отдельным помещением для ухода за питомцами, потому как доброе дело она хочет превратить в постоянную работу.