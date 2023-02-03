Голый подросток проснулся посреди ночи и спугнул грабителей

Подросток из австралийского города Сидней проснулся посреди ночи и спугнул грабителей, которые пробрались в его дом. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Инцидент произошел 31 января. Как рассказал 17-летний австралиец по имени Джек, в ту ночь из-за жары он спал в своей комнате. В какой-то момент его разбудил странный шум.

«Последнюю неделю было жарко, и я пытался спастись от жары, поэтому я был голым! — вспомнил юноша. — Я смотрю на дверь и слышу, как кто-то открывает ее, и я в полусне думаю: "Надеюсь, это не моя мама, потому что я голый"».

По словам Джека, злоумышленник, заметив его, выругался и постарался тихо закрыть дверь. Спустя несколько секунд подросток вскочил с кровати и успел увидеть, как один из преступников выбегает из дома по лестнице.