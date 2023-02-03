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1 час назад

В московский хостел вызвали экзорциста для изгнания джинна из мигранта

Lenta.ruиещё 1

В московский хостел в 1-ом Силикатном проезде вызвали экзорциста для изгнания джинна из 18-летнего мигранта. Об этом сообщает «МК».

В хостел вызвали экзорциста для изгнания джинна
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, вечером 2 февраля один из постояльцев хостела обратился к врачам с просьбой о помощи. Уроженец Таджикистана утверждал, что в его соотечественника вселился злой джинн.

«Он начал вести себя странно, дергался на кровати, говорил не своим голосом, как в фильмах ужасов вампиры говорят. Назвал себя джинном Али, сказал, что шайтан живет в нем уже четыре года», — рассказал постоялец, заверив медиков, что его знакомый не употребляет психоактивные вещества и молится пять раз в день.

Врачи попытались вколоть мигранту обезболивающее, но пациент стал оказывать сопротивление. Подозревая, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения, медики вызвали полицейских, а его соотечественники позвонили человеку, практикующему экзорцизм.

Вскоре после звонка в хостел приехал мужчина, который начал читать над буйным жильцом молитвы из Корана. По словам охранника заведения, было похоже, будто в мигранта «вселился сатана», но после проведенного обряда он успокоился. Врачи смогли дать мужчине успокоительное, он лег спать, а утром пошел на работу.

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