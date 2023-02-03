В хостел вызвали экзорциста для изгнания джинна

«Он начал вести себя странно, дергался на кровати, говорил не своим голосом, как в фильмах ужасов вампиры говорят. Назвал себя джинном Али, сказал, что шайтан живет в нем уже четыре года», — рассказал постоялец, заверив медиков, что его знакомый не употребляет психоактивные вещества и молится пять раз в день.