Китаянка вызвала полицию, потому что бойфренд бросил ее "без причины"

Жительница Китая вызвала полицию, потому что бойфренд бросил ее "без причины", пишет Mirror. Как пишут СМИ, женщина рассказала полицейским, что встречалась с бойфрендом около шести лет, но он ушел, не объяснив причину. Китаянка попросила офицеров узнать его мотивы и выяснить, что стало катализатором разрыва отношений.

Фото: Idris Solomon/Reuters Idris Solomon/Reuters

"Никак не могу понять, почему он так поступил со мной", - жаловалась она патрульным.

Полицейские попытались успокоить женщину, рассказав ей старую китайскую пословицу, в которой говорится о людях, которые отказываются сдаваться, пока не поймут, что их усилия бессмысленны.