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1 час назад

Китаянка вызвала полицию, потому что бойфренд бросил ее "без причины"

Газета.Ru

Жительница Китая вызвала полицию, потому что бойфренд бросил ее "без причины", пишет Mirror. Как пишут СМИ, женщина рассказала полицейским, что встречалась с бойфрендом около шести лет, но он ушел, не объяснив причину. Китаянка попросила офицеров узнать его мотивы и выяснить, что стало катализатором разрыва отношений.

Китаянка вызвала полицию, потому что бойфренд бросил ее "без причины"
Фото: Idris Solomon/ReutersIdris Solomon/Reuters

"Никак не могу понять, почему он так поступил со мной", - жаловалась она патрульным.

Полицейские попытались успокоить женщину, рассказав ей старую китайскую пословицу, в которой говорится о людях, которые отказываются сдаваться, пока не поймут, что их усилия бессмысленны.

Кроме того, один из офицеров поговорил с женщиной и посоветовал ей стать счастливой, ведь если бойфренд так поступил с ней, то, скорее всего, он плохой человек, поэтому китаянка должна радоваться, что он исчез из ее жизни. Ранее мужчина из Англии вызвал домой полицию из-за протухшей курицы.

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