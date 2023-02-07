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2 часа назад

Новый вид молекул, уничтожающих грибок, назвали в честь Киану Ривза

Мир24

Ученые Института исследований натуральных продуктов и биологии инфекций им. Лейбница (Германия) открыли новое природное вещество, обладающее мощным антимикробным и антигрибковым воздействием. Его вырабатывают бактерии рода Pseudomonas, сообщает Nature.

Новый вид молекул, уничтожающих грибок, назвали в честь Киану Ривза
Фото: Мир24Мир24

Группу молекул назвали «кианумицины» – в честь голливудского актера Киану Ривза. Ученые пояснили, что они убивают патогены так же эффективно, как и герои боевиков в исполнении Ривза.

Эксперимент показал, что молекулы успешно борются с плесневым грибком Botrytis cinerea, который вызывает серую гниль у растений и приводит к огромным потерям урожая. Он опасен для более чем 200 видов фруктов, ягод и овощей, особенно для клубники и винограда.

Активный ингредиент кианумицинов также подавляет грибки, представляющие угрозу для человека, такие как Candida albicans. При этом для здоровых клеток растений и людей он безвреден. Кроме того, природное вещество полностью разлагается в почве, не загрязняя ее.

За целебный эффект кианумицинов отвечают несколько токсинов, ранее неизвестных науке. Вещество эффективно против грибка даже в малых концентрациях. Ученые отметили, что кианумицины могут стать не только экологически чистой альтернативой пестицидам, но и основой для противоинфекционных средств нового поколения.

Безумный мир,Киану Ривз,
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