Самые необычные и оригинальные объявления на просторах Сети

Корреспонденты «Вечерней Москвы» в рубрике «Купи слона» продолжают собирать самые диковинные и оригинальные объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Продаются ласты, что самое важное, — на каблуках. 6 февраля такое объявление появилось в сети на одном из крупных российских сайтов объявлений. Цена такой «парадной» обуви — 9999 рублей. В гардеробе у каждой модницы должно быть маленькое черное платье, но вот для кого предназначены такие лабутены-ласты — загадка.

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Цветовая палитра такой обуви на любой вкус — оранжевые, черные и другие, останется только придумать готовый образ. Возможно, на пляж. Только вот в ластах-лабутенах трудно и ходить, и плавать.

Как рассказал «Вечерней Москве» стилист Александра Иванова, на самом же деле автор объявления позаимствовал картинку у популярного в сети ресурса, посвященного истории обуви, своеобразного онлайн-музея. И что на самом деле продается — непонятно.

— Ласты на шпильке из резины от американки Джессики Симпсон. Они были представлены в коллекции Жана Поля Готье в 2007 году. Это бельгийский дизайнер. А в открытую продажу такая обувь н и когда не поступала.

Так что, к сожалению покупателей, приобрести такие ластотуфли в столице не представляется возможным, а подобная реклама — лишь привлечение внимания к своему магазину, который торгует вполне обычной обувью, — считает эксперт.

Стоит отметить, что различной обуви причудливых форм в сети достаточно: туфли из конструктора, с носком в виде переднего бампера авто, с двойным носком — не счесть.

КСТАТИ

В сети можно найти и настоящие туфли Золушки. Хрустальные башмачки создал Фабрицио Паскуале. Вдохновленный сказкой итальянский мастер выпустил серию туфелек из муранского стекла с украшениями из драгоценных камней.

Экспонат из прошлого

В настоящее время пользуются спросом необычные вещи, а еще более ценны — винтаж и другие старинные изделия. В сети можно найти массу объявлений: одежда, аксессуары и даже совочек. Такой выставила на продажу москвичка Наталья Титова (фамилия изменена. — «ВМ»).

Жительница столицы уже много лет собирает все, что связано с русской кузней в царской России. В этот раз она решила продать пару своих «экспонатов». Старинный совочек для крошек Наталья предлагает купить за 1400 рублей. По словам Титовой, перечень кухонных предметов, ею накопленных, занимает не один десяток — тут и забытые приборы вроде спичечницы, сигарницы и устричные вилочки, а уж сколько вариантов приборов для яиц пашот, ложечек для шоколада, соусников и прочего…

Москвичка отмечает, что рестораны в купеческой Москве сервировались нисколько не хуже, чем в Европе, а по масштабу и пышности превосходили их.