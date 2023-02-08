В США выпустили духи с ароматом WD-40, пишет Oddity Central. Авторами идеи стал арт-коллектив MSCHF.

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Нью-йоркский арт-коллектив MSCHF имеет долгую историю создания уникальных вещей, от "святых" кроссовок, наполненных святой водой, до банкомата, ранжирующего пользователей по размеру их банковского счета.

На этот раз внимание художников привлек спрей WD-40. Запах WD-40 почти так же известен, как и его универсальность, и люди годами создавали мемы о настоящих духах на его основе.

MSCHF превратил идею в реальный продукт, который люди могут заказать по цене $44 флакон. Идея настолько понравилась людям, что парфюм был распродан всего за несколько часов.