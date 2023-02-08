Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+8° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
37 минут назад

В США выпустили духи с ароматом WD-40

Газета.Ru

В США выпустили духи с ароматом WD-40, пишет Oddity Central. Авторами идеи стал арт-коллектив MSCHF.

В США выпустили духи с ароматом WD-40
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Нью-йоркский арт-коллектив MSCHF имеет долгую историю создания уникальных вещей, от "святых" кроссовок, наполненных святой водой, до банкомата, ранжирующего пользователей по размеру их банковского счета.

На этот раз внимание художников привлек спрей WD-40. Запах WD-40 почти так же известен, как и его универсальность, и люди годами создавали мемы о настоящих духах на его основе.

MSCHF превратил идею в реальный продукт, который люди могут заказать по цене $44 флакон. Идея настолько понравилась людям, что парфюм был распродан всего за несколько часов.

Сейчас MSCHF готовят новую партию, которая скоро поступит в продажу. Ранее парфюмер рассказала, как выбрать духи в подарок и не прогадать.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители