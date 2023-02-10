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1 час назад

Мужчина сорвал джекпот в лотерею и попался на краже кроссовок

Lenta.ru

Житель британского города Китли, графство Уэст-Йоркшир, сорвал джекпот в моментальную лотерею и вскоре после этого попал под суд за кражу кроссовок на 15 тысяч фунтов (1,3 миллиона рублей). Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина сорвал джекпот в лотерею и попался на краже кроссовок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2018 году 43-летний курьер Дэвид Суотмен выиграл крупную сумму в моментальную лотерею. Его выигрыш составил 100 тысяч фунтов стерлингов (8,8 миллиона рублей). После выигрыша в лотерею мужчина заявил, что будет тратить деньги на то, чтобы ездить на матчи своего любимого футбольного клуба «Ливерпуль».

Спустя два года после этого полиция задержала британца по подозрению в том, что он похитил у своего работодателя, компании Foot Asylum, обувь на 15 тысяч фунтов (1,3 миллиона рублей). О хищении стало известно, когда компания обнаружила несоответствие числа коробок с обувью, которые вывозили со склада, и объема поставок на базу в Манчестер.

На записи с камеры наблюдения видно, что Суотмен по дороге неоднократно останавливался и перекладывал товар в другой автомобиль. В итоге пять коробок и два мешка кроссовок так и не были доставлены до места назначения.

В ходе допроса Суотмен признал факт кражи. Ранее мужчина был судим по 22 обвинениям в совершении 44 преступлений. Суотмена приговорили к 20 месяцам тюрьмы условно, а также к пяти дням реабилитации, 150 часам общественных работ и выплате 425 фунтов (37,5 тысячи рублей) судебных издержек.

Судья выразил удивление тем фактом, что дело оказалось в суде только спустя два года, хотя мужчина сразу признал вину. Он отметил, что виновный в краже проявил искреннее раскаяние.

Ранее сообщалось, что в Великобритании двое друзей купили лотерейный билет с украденной банковской карты и выиграли крупный приз. Товарищи решили отпраздновать выигрыш и устроили четырехдневный запой, однако правоохранители раскрыли их обман, из-за чего мужчины попали в тюрьму.

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