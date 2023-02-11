Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Ученые рассказали о странностях сексуальной жизни жирафов

Ferra.ru

Учёные Калифорнийского университета в Дэвисе рассказали о сексуальной жизни жирафов, а также описали возможный способ выражения скорби у них.

Ученые рассказали о странностях сексуальной жизни жирафов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Дело в том, что жирафам-самцам приходится анализировать мочу самки, чтобы понять, готова ли она к спариванию. К сожалению, добраться до земли, чтобы понюхать лужи мочи, не так-то просто с такой длинной шеей. Поэтому самцы должны убедить самок помочиться и успеть поймать выделенную жидкость в полёте.

Учёные наблюдали, как жирафы побуждали самок к мочеиспусканию. Они постукивают потенциальных партнёрш по задней части корпуса. Как только самка начинает выделять мочу, самец набирает её в рот и пробует.

Также исследователи видели процессию жирафов, следовавших гуськом, чтобы осмотреть одного из своих погибших соплеменников.

Безумный мир,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители