Для усмирения джинна в московский хостел вызвали экзорциста

По информации издания «МК», к врачам обратился один из постояльцев хостела, уроженец Таджикистана, который заявил, что в его соотечественника вселился злой джинн. Мужчина рассказал, что он ведет себя странно, дергается на кровати, говорит чужим голосом, «как в фильмах ужасов вампиры говорят». При этом молодой человек называл себя джинном Али, утверждая, что шайтан живет в нем уже 4 года. В то же время вызывавший медиков постоялец уверяет, что его знакомый никаких психоактивных веществ не употребляет и 5 раз в день молится.
Врачи хотели вколоть парню обезболивающее, но пациент начал сопротивляться. Подозревая, что он находится в состоянии наркотического опьянения, медики вызвали полицию. А его знакомый обратился к человеку, практикующему экзорцизм.
Через некоторое время в хостел прибыл мужчина, который принялся читать над буйным жильцом молитвы из Корана. По словам охранника, после проведенного обряда постоялец утих. Врачи дали ему успокоительное, он уснул, а утром пошел на работу.