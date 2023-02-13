Для усмирения джинна в московский хостел вызвали экзорциста

По информации издания «МК», к врачам обратился один из постояльцев хостела, уроженец Таджикистана, который заявил, что в его соотечественника вселился злой джинн. Мужчина рассказал, что он ведет себя странно, дергается на кровати, говорит чужим голосом, «как в фильмах ужасов вампиры говорят». При этом молодой человек называл себя джинном Али, утверждая, что шайтан живет в нем уже 4 года. В то же время вызывавший медиков постоялец уверяет, что его знакомый никаких психоактивных веществ не употребляет и 5 раз в день молится.