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3 часа назад

Пара установила рекорд по самому долгому поцелую под водой

Газета.Ru

Женщина из Южной Африки и мужчина из Канады попали в Книгу рекордов Гиннесса за самый долгий поцелуй под водой, пишет издание UPI.

Пара установила рекорд по самому долгому поцелую под водой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Достижение было зафиксировано на Мальдивах.

По данным СМИ, авторами рекорда стали 40-летняя Бет Нил и ее 33-летний жених Майлз Клотье. Длительность поцелуя под водой составила четыре минуты и шесть секунд.

Пара побила достижение 2010 года, принадлежавшее Майклу Фукарино и Элизе Лаццайне - 13 лет назад их поцелуй длился чуть более трех с половиной минут.

Бет и Майлз, комментируя свое достижение, рассказали, что тренировались три дня подряд, чтобы побить рекорд. Они рады, что вписали свое имя в историю и подумывают над тем, чтобы превзойти еще какой-нибудь результат.

Безумный мир,
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