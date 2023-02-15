Пара установила рекорд по самому долгому поцелую под водой

Женщина из Южной Африки и мужчина из Канады попали в Книгу рекордов Гиннесса за самый долгий поцелуй под водой, пишет издание UPI.
Достижение было зафиксировано на Мальдивах.
По данным СМИ, авторами рекорда стали 40-летняя Бет Нил и ее 33-летний жених Майлз Клотье. Длительность поцелуя под водой составила четыре минуты и шесть секунд.
Пара побила достижение 2010 года, принадлежавшее Майклу Фукарино и Элизе Лаццайне - 13 лет назад их поцелуй длился чуть более трех с половиной минут.
Бет и Майлз, комментируя свое достижение, рассказали, что тренировались три дня подряд, чтобы побить рекорд. Они рады, что вписали свое имя в историю и подумывают над тем, чтобы превзойти еще какой-нибудь результат.