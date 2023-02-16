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47 минут назад

Прикинувшийся овцой заключенный попытался сбежать из тюрьмы в Боливии

Vse42.ru

В Боливии один из заключенных прикинулся овцой, чтобы попытаться сбежать из тюрьмы.

Заключенный попытался сбежать из тюрьмы под видом овцы
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Сообщается, что заключенный по прозвищу "Паук" отбывает 15-летний срок за убийство в тюрьме, расположенной в Ла-Пасе, Боливия. Так, мужчина решил сбежать из тюрьмы, прикинувшись овцой. Для этого он надел куртку из овчины и черные брюки. Преступник надеялся, что плохая погода поможет ему скрыться.

Заключенный решил бежать ночью. Он прополз мимо охраны по траве, а потом перелез через одну из стен тюрьмы.

Сообщается, что охранники быстро заметили, что преступника нет в камере. Его обнаружили, когда он пробирался по полю на четвереньках. После этого мужчину вернули в тюремную камеру.

Отмечается, что после побега к преступнику применили дисциплинарные меры, пишет Daily Mail.

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