Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 74.21EUR 79.57
Войти в почту
2 часа назад

Невеста случайно записала разговор гостей на свадьбе и услышала оскорбления

Lenta.ru

Пользовательница TikTok по имени Яя случайно записала разговор гостей на свадьбе и узнала, что о ней говорят гадости за спиной. Об этом сообщает Daily Star.

Невеста случайно записала разговор гостей и услышала оскорбления
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Невеста рассказала, что создала аудиокнигу пожеланий, купив старый телефон в благотворительном магазине. После свадьбы Яя слушала пожелания, которые оставляли гости во время праздника. Внезапно она наткнулась на разговор ее тети и двоюродного брата, который уловил чувствительный микрофон.

В записи Яя услышала оскорбления в свой адрес. Родственники назвали молодоженов безвкусными, а также осудили их решение исключить некоторых людей из списка гостей.

«Как можно быть такими бестактными и невоспитанными?» — говорила тетя невесты.

Яя поделилась частью аудиозаписи в социальной сети и призвала пользователей звать на свадьбу только тех людей, в чьей любви к себе они не сомневаются. Многие люди были шокированы поведением родственников невесты и поддержали ее в комментариях.

«Это просто кошмарно. Я бы никогда так не поступил», — написал один из пользователей.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители