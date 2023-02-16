Невеста случайно записала разговор гостей и услышала оскорбления

Пользовательница TikTok по имени Яя случайно записала разговор гостей на свадьбе и узнала, что о ней говорят гадости за спиной. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Невеста рассказала, что создала аудиокнигу пожеланий, купив старый телефон в благотворительном магазине. После свадьбы Яя слушала пожелания, которые оставляли гости во время праздника. Внезапно она наткнулась на разговор ее тети и двоюродного брата, который уловил чувствительный микрофон.

В записи Яя услышала оскорбления в свой адрес. Родственники назвали молодоженов безвкусными, а также осудили их решение исключить некоторых людей из списка гостей.

«Как можно быть такими бестактными и невоспитанными?» — говорила тетя невесты.

Яя поделилась частью аудиозаписи в социальной сети и призвала пользователей звать на свадьбу только тех людей, в чьей любви к себе они не сомневаются. Многие люди были шокированы поведением родственников невесты и поддержали ее в комментариях.