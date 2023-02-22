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36 минут назад

Женщину похоронили в гробу в виде конфеты М&М’s. Она так и хотела

Секрет Фирмы

В США родственники похоронили старушку в гробу, выполненном в форме знаменитого конфетного персонажа М&М’s. Такова была последняя воля женщины, которая проработала всю жизнь учительницей. Дети ей постоянно дарили эти конфеты, поскольку название «М&М’s» повторяет инициалы умершей женщины. Дизайн гроба придумала сама американка. Заранее изготовленное изделие она годами хранила дома.

Женщину похоронили в гробу в виде конфеты М&М’s. Она так и хотела
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Мы будем скучать по ней. Она была весёлой до самого конца, и это гроб, который она разработала вместе со своим сыном», — рассказала её родственница.

Умершую женщину звали Мэри Мартин. По словам её сына, ученики часто дарили матери конфеты М&М’s и другие вещи, связанные с этими драже. В итоге у неё дома собралась большая коллекция мерча.

«Этот гроб — дань уважения более чем 5000 учеников, которых она обучала на протяжении всей своей карьеры. Её будет не хватать», — признался он.

У персонажа М&М’s, изображённом на гробу, сложены руки у живота и закрыты глаза. При этом руки лежат на горсти конфет, на каждой из которых высечены имена близких ей людей. У женщины было шестеро детей и аж 57 внуков, утверждает Esquire.

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