Женщину похоронили в гробу в виде конфеты М&М’s. Она так и хотела

В США родственники похоронили старушку в гробу, выполненном в форме знаменитого конфетного персонажа М&М’s. Такова была последняя воля женщины, которая проработала всю жизнь учительницей. Дети ей постоянно дарили эти конфеты, поскольку название «М&М’s» повторяет инициалы умершей женщины. Дизайн гроба придумала сама американка. Заранее изготовленное изделие она годами хранила дома.
«Мы будем скучать по ней. Она была весёлой до самого конца, и это гроб, который она разработала вместе со своим сыном», — рассказала её родственница.
Умершую женщину звали Мэри Мартин. По словам её сына, ученики часто дарили матери конфеты М&М’s и другие вещи, связанные с этими драже. В итоге у неё дома собралась большая коллекция мерча.
«Этот гроб — дань уважения более чем 5000 учеников, которых она обучала на протяжении всей своей карьеры. Её будет не хватать», — признался он.
У персонажа М&М’s, изображённом на гробу, сложены руки у живота и закрыты глаза. При этом руки лежат на горсти конфет, на каждой из которых высечены имена близких ей людей. У женщины было шестеро детей и аж 57 внуков, утверждает Esquire.