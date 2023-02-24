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3 часа назад

Семейка Аддамс из реальной жизни слышит в своём «доме с привидениями» плач ребёнка и запах тухлых яиц

runews24.ru

Джон Пол Кеннеди и его партнерша Кимми Джеффери слышат плач маленькой девочки и запах тухлых яиц в своем новом доме с тех пор, как переехали в него в сентябре 2022 года.

Семья слышит в своем доме плач ребенка и запах тухлых яиц
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

33-летний Джон Пол Кеннеди и его партнерша 38-летняя Кимми Джеффери утверждают, что с момента переезда в новый дом в сентябре 2022 года в их жилище происходят загадочные события.

Семья, в которой также есть две дочери, 10-летняя Сноу и 6-летняя Пеббл передвигается на катафалке под названием “Мортиша”.

Джон, учитель из Уинсфорда, Чешир, сообщает:

"Мы подумали, что у нас утечка газа, потому что пахло тухлым яйцом. Мы вызвали инженера, но внезапно серный запах просто исчез".

Кимми, терапевт, добавляет:

"Недавно я проснулась в три часа ночи, потому что услышала плач ребёнка. Я проверила Сноу и Пеббл, но они крепко спали. Мы собираемся купить камеры, чтобы попытаться запечатлеть хоть что-нибудь".

Пара начала свой бизнес по охоте за привидениями в августе 2022 года после того, как отправилась в тур на день рождения Кимми.

"Кимми очень скептически отнеслась ко всему этому, когда впервые встретила меня", - сказал Джон. "Я купил ей билет в дом с привидениями на день рождения, и мы сняли на камеру розового призрака".

Семья также утверждает, что их дочь, Сноу, может видеть призраков и демонов.

Безумный мир,Пол Кеннеди,
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