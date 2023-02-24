Раскрыт секрет гигантизма хищных динозавров

В новой работе ученые, изучая кости древних хищных динозавров, обнаружили, что между скоростью роста и размером тела нет никакой связи. То есть огромные динозавры, такие как T. rex не обязательно росли быстро, они могли набирать свои размеры очень долго, а вот небольшие динозавры, наоборот, могли набирать свою массу так же быстро, как и современные млекопитающиеся.
Кости многих животных, включая динозавров, замедляясь или приостанавливаясь в росте оставляли на своей поверхности “годичные кольца”.
"Такие кольца называются кортикальными метками роста", - говорит один из авторов работы.
Группа международных исследователей измерили около 500 таких колец роста в 80 различных костях теропод - двуногих, питавшихся в основном мясом динозавров.
"Мы обнаружили, что между скоростью роста и размером нет никакой связи", - заявили ученые.
"Некоторые гигантские динозавры росли очень медленно, медленнее, чем сегодня растут аллигаторы. А некоторые мелкие динозавры росли очень быстро, так же быстро, как млекопитающие, живущие сегодня".
Таким образом именно длительность периода активного набирания массы играла ключевую роль, когда речь идет о гигантских динозаврах, нежели скорость роста этих теропод.