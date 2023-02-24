Раскрыт секрет гигантизма хищных динозавров

В новой работе ученые, изучая кости древних хищных динозавров, обнаружили, что между скоростью роста и размером тела нет никакой связи. То есть огромные динозавры, такие как T. rex не обязательно росли быстро, они могли набирать свои размеры очень долго, а вот небольшие динозавры, наоборот, могли набирать свою массу так же быстро, как и современные млекопитающиеся.