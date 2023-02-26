7 безумных теорий заговора о знаменитостях

Берем безобидное совпадение, добавляем популярные домыслы, немного мистики — и очередная безумная теория заговора готова. Логики в этих захватывающих историях не слишком много, но как же увлекательно читать абсурдные догадки, которые порой подаются под видом серьезных новостей. Собрали для вас семь занимательных теорий о знаменитостях. Предупреждаем: верить в них не стоит, даже если очень хочется!

Фото: Super.ru Super.ru

Близняшку Линдси Лохан убила студия Disney

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Сторонники этой теории заговора считают, что в успешной семейной комедии 1998 года «Ловушка для родителей» Линдси Лохан не играла двух персонажей сразу, якобы к ней на съемочной площадке присоединилась ее близняшка Келси. Безумных версий исчезновения девочки (которой никогда не существовало) немало. Например, часть фанатов Линдси уверены, что студия Disney инсценировала несчастный случай, чтобы избавиться от менее подходящей сестры.

По другой версии, сама Линдси предложила Келси разделить одну личность на двоих и подменять друг друга. По мере взросления в жизни знаменитости был период, когда она пыталась отделяться от образа диснеевской актрисы. Теория заговора гласит, что во всем виновата обида на «устранение» сестры. Другие видят в эпизодически вспыльчивом поведении доказательство, что Линдси — два человека.

Стив Джобс жив и скрывается в Египте

В середине 2018 года, почти через семь лет после трагической смерти Стива Джобса от рака поджелудочной железы в возрасте 56 лет, в Сети завирусилась фотография из Египта с мужчиной, который чертовски похож на евангелиста Apple. Само собой, родилась теория: мол, Стив инсценировал собственную смерть и перебрался в теплую страну.

Отдельный спор разгорелся из-за часов человека на фото: поклонники яблочной марки уверены, что настоящий Джобс носил бы Apple Watch. Оппоненты пытаются донести, что пользоваться электронными часами глупо, когда скрываешься от всего мира.

Бейонсе симулировала первую беременность

Ольга Орлова не единственная знаменитость, которая столкнулась с подозрениями в ношении силиконовой накладки. С аналогичными обвинениями в обмане пришлось иметь дело Бейонсе. Многочисленные фотографии обнаженного живота не смогли переубедить сторонников теории заговора в реальности беременности. Всему виной оптическая иллюзия, на секунду возникшая в студии австралийского шоу Sunday Night HD.

Когда беременная селебрити осторожно садилась в кресло, зрителям показалось, что живот сдулся и поднялся к груди. Сама знаменитость утверждала, что в этом визуальном эффекте виноваты складки ткани. Да и если считать, что Бейонсе действительно воспользовалась услугами суррогатной матери, почему она не могла позволить себе приличный накладной живот, который не сдувается от малейшего давления?

Бессмертный Киану Ривз притворялся французом

Между этими кадрами звезды «Матрицы» прошло 30 лет. Невольно начинаешь подозревать актера в способности жить вечно. Согласно теории фанатов, Киану Ривз прожил уже не одну жизнь, и да, они имеют в виду отнюдь не образы на экране. Якобы актер делает успешную карьеру, исчезает и спустя несколько поколений начинает все сначала. Одной из личностей Ривза мистификаторы считают французского актера Поля Муне, который скончался в Париже еще в 1922-м.

Конечно, хотелось бы верить, что Киану с нами навсегда, но его образ на экране — это в том числе кропотливая работа стилистов. В жизни актер не стесняется возрастных изменений и потому не закрашивает местами поседевшую бороду. Одно бесспорно: с генетикой ему очень повезло!

«Оскар» можно получить по ошибке

В отличие от церемонии 2017 года, когда лучшим фильмом по ошибке назвали «Ла-Ла Ленд» (и тут же исправились), эта теория подразумевает, что ведущий премии в 1993 году не смог прочитать имя на карточке и объявил первое имя из списка номинантов, что пришло ему в голову, а исправлять ошибку было неловко. Родилась такая версия сразу по нескольким причинам. Во-первых, далеко не все коллеги Марисы Томей были за нее рады — многих удивило, что восходящая звезда опередила таких мастодонтов индустрии, как Ванесса Редгрейв и Джуди Дэвис.

Во-вторых, журнал о киноиндустрии The Hollywood Reporter вскоре после церемонии написал, что Мариса получила награду Американской киноакадемии заслуженно, «несмотря на слухи, которые настойчиво говорят об обратном». В итоге сплетен стало в разы больше. И все же девушка за роль в фильме «Мой кузен Винни» получила статуэтку не случайно: подсчетом голосов занимается независимая консалтинговая компания PWC. Если спикер на сцене ошибется, его тут же поправят, как это вышло с «Ла-Ла Лендом».

Меланию Трамп подменяет секретный агент

Эта теория родилась в годы президентства Дональда Трампа. Повод для подозрений подкинула сама Мелания: она часто появлялась на публике в темных солнцезащитных очках. Сплетники с хорошей фантазией стали поговаривать, что это агент спецслужб, которая с помощью летнего аксессуара и укладок маскирует различия во внешности с настоящей первой леди.

Нам кажется или эта теория заговора достойна экранизации? К слову, даже без очков Мелания Трамп подогревала сплетни. Вероятно, из-за инъекций ботокса выражение ее лица словно транслировало недовольство. Но была бы теория, объяснение найдется всему. Мол, агент в отгуле, а настоящая Мелания не любит публичные мероприятия. Следуя теории, вторая Мелания от них тоже была не в восторге.

Тейлор Свифт — известная сатанистка или ее клон

Зина Лавей, ныне известная как Зина Шрек, была дочерью основателя Церкви сатаны и фактически лицом организации с 1985 года. В те годы харизматичная девушка была узнаваемой фигурой благодаря многочисленным публикациям в прессе. Спустя пять лет блондинка покинула секту и отреклась от учения отца. В конечном счете Зина увлеклась тибетским тантрическим буддизмом и основала собственное «Сетийское освободительное движение», кроме того, в наши дни она известна как художница визуального и музыкального искусства.