В Сочи мужчина привлек внимание местных жителей тем, что уже несколько детей пытается лопатой «закопать» море. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сочи №1».

На канале появились два видео, на которых видно мужчина сидя у воды с лопатой, пытается что-то откапывать и закапывать. В процессе его труд смывают волны, но он не сдается.

Позже, когда море "закопать" лопатой не получается, то мужчина решает использовать трактор с ковшом. С помощью него он копает песок и сбрасывает его в воду перед собой.

По данным источника, мужчина делает это уже несколько дней подряд. Местные жители так и не разобрались в мотивах такого занятия.