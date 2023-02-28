Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
2 часа назад

Житель российского города за шесть часов слепил 36 снеговиков

Lenta.ru

Житель столицы Башкирии Руслан Каримов вспомнил детскую мечту и слепил 36 снеговиков за шесть часов. В беседе с изданием «Подъем» россиянин признался, что планировал слепить 65 снежных фигур, но немножко не рассчитал свои силы.

Житель российского города за шесть часов слепил 36 снеговиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Собеседник «Подъема» отметил, что жил в деревне и из-за множества связанных с хозяйством забот времени лепить снеговиков не было.

«И вот в том году мы слепили с друзьями снеговика в форме тигра. А недавно я ностальгировал, что в этом году даже одного снеговика не слепил», — рассказал он, добавив, что решил воспользоваться шансом и налепить побольше снеговиков, когда выдалась подходящая погода.

Уфимец уточнил, что намеревался слепить 65 снежных фигур, так как это ровно половина рекорда, который был поставлен в этом году в Новосибирске.

«Там администрация организовывала мероприятие, где нужно было слепить снеговиков. И вот горожане слепили 130 снежных фигур, я хотел хотя бы половину», — объяснил житель российского города, признав, что не учел тот факт, что процесс лепки требует времени и сил.

Каримов понадеялся, что погода не подведет и в ближайшее время ему удастся слепить еще минимум 15 снеговиков.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий