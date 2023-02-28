Житель российского города за шесть часов слепил 36 снеговиков

«И вот в том году мы слепили с друзьями снеговика в форме тигра. А недавно я ностальгировал, что в этом году даже одного снеговика не слепил», — рассказал он, добавив, что решил воспользоваться шансом и налепить побольше снеговиков, когда выдалась подходящая погода.