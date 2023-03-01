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11 минут назад

Женщина собрала самую большую коллекцию четырехлистного клевера

Мир24

Американка попала в Книгу рекордов Гиннесса, собрав обширную коллекцию четырехлистного клевера. Речь идет о 118 791 растении, передает агентство UPI.

Женщина собрала самую большую коллекцию четырехлистного клевера
Фото: Мир24Мир24

Женщину зовут Габриэлла Герхардт, она проживает в американском штате Висконсин. Американка уже является рекордсменом по наибольшему количеству четырехлистных клеверов, собранных за восемь часов, – 887, а также по количеству четырехлистных клеверов, собранных за один час, – 451.

Свою обширную коллекцию она привезла накануне в Публичную библиотеку Фитчбурга Чтобы подсчитать все экземпляры, был задействован 21 доброволец. В итоге в общей сложности получилось 118 791 растение, при этом предыдущее достижение составляло 111 060 штук.

Герхардт занимается сбором клевера с 2010 года. В начале года она подала заявку в Книгу Гиннесса на то, чтобы побить рекорды самой большой коллекции пятилистного клевера (1440) и самой большой коллекции шестилистного клевера (210).

«Чтобы отыскать клевер, вы должны очистить свой разум, это упражнение на внимательность. Кроме того, данное занятие очень успокаивает нервы», – призналась американка.

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