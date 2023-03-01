"Кремированный" китаец вернулся спустя 11 лет после похорон

В провинции Чунцин, Китай, родственники признали мертвым и кремировали пожилого мужчину, но спустя 11 лет его обнаружила полиция.
Сообщается, что местный житель находился в доме престарелых и страдал психическим заболеванием. Во время болезни он находился в медицинском учреждении, откуда таинственным образом пропал.
Вскоре возле больницы было обнаружено изуродованное тело человека, которого предположительно сбила машина. Родственники признали в покойном пропавшего мужчину, тело кремировали.
Через 11 лет полицейские во время патрулирования улиц обнаружили бездомного, который странно себя вел. Его доставили в пункт помощи, а затем стали разыскивать его родственников.
Семья, которая много лет считала мужчину мертвым, сразу узнала его. Известно, что при встрече с родными пропавший сразу обнял брата, и оба они заплакали.
Теперь полицейским предстоит выяснить личность человека, которого кремировали 11 лет назад, пишет TVBS.