"Кремированный" китаец вернулся спустя 11 лет после похорон

В провинции Чунцин, Китай, родственники признали мертвым и кремировали пожилого мужчину, но спустя 11 лет его обнаружила полиция.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Сообщается, что местный житель находился в доме престарелых и страдал психическим заболеванием. Во время болезни он находился в медицинском учреждении, откуда таинственным образом пропал.

Вскоре возле больницы было обнаружено изуродованное тело человека, которого предположительно сбила машина. Родственники признали в покойном пропавшего мужчину, тело кремировали.

Через 11 лет полицейские во время патрулирования улиц обнаружили бездомного, который странно себя вел. Его доставили в пункт помощи, а затем стали разыскивать его родственников.

Семья, которая много лет считала мужчину мертвым, сразу узнала его. Известно, что при встрече с родными пропавший сразу обнял брата, и оба они заплакали.