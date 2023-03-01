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54 минуты назад

"Кремированный" китаец вернулся к родственникам спустя 11 лет после похорон

Vse42.ru

В провинции Чунцин, Китай, родственники признали мертвым и кремировали пожилого мужчину, но спустя 11 лет его обнаружила полиция.

"Кремированный" китаец вернулся спустя 11 лет после похорон
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Сообщается, что местный житель находился в доме престарелых и страдал психическим заболеванием. Во время болезни он находился в медицинском учреждении, откуда таинственным образом пропал.

Вскоре возле больницы было обнаружено изуродованное тело человека, которого предположительно сбила машина. Родственники признали в покойном пропавшего мужчину, тело кремировали.

Через 11 лет полицейские во время патрулирования улиц обнаружили бездомного, который странно себя вел. Его доставили в пункт помощи, а затем стали разыскивать его родственников.

Семья, которая много лет считала мужчину мертвым, сразу узнала его. Известно, что при встрече с родными пропавший сразу обнял брата, и оба они заплакали.

Теперь полицейским предстоит выяснить личность человека, которого кремировали 11 лет назад, пишет TVBS.

Безумный мир,
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