Мужчина сжег дом, так как был уверен, что там живут ведьмы

Житель Уэльса сжег дом cоседки, так как был уверен, что там живут ведьмы, пишет Daily Star. По словам мужчины, они мучали его и не давали спокойно жить.

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По данным местных СМИ, 41-летний Стюарт Хьюз облил бензином дом Зары Гроувс, после чего поджег его. Огонь пылал с такой силой, что жилище британки выгорело дотла примерно за пару минут. К счастью, женщине удалось выбраться из горящего здания невредимой.

Стюарт был арестован на следующий день. При обыске полицейские нашли у него пустую канистру из-под бензина. Сначала он отрицал вину, но позже признался в содеянном. Хьюз рассказал офицерам, что пошел на преступление, потому что в доме Зары якобы живут ведьмы, которые издевались над ним и «подвергали колдовству».