В Москве появилась услуга тату для кошек

«Это эксклюзивная услуга, ведь обычной татуировкой людей уже не удивить, она стала нормой в современном мире. А если тату будет у кота, то владелец такого питомца обращает на себя максимальное количество внимания. Это позволит не только произвести впечатление на друзей, но и продвинуть свой аккаунт в соцсетях», — говорится в пресс-релизе.