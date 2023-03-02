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42 минуты назад

Самые безумные поступки фанатов знаменитостей: видео

Стелла Шмель

Звезды всегда находятся под прицелом камер папарацци и окружены толпой поклонников. Удивительно, но на что только не идут фанаты, чтобы привлечь внимание кумира.

Блогер @Olya_lolya рассказала о самых странных способах, которые почитатели выбирают, чтобы выразить свою любовь к знаменитости.

Один из таких курьезов произошел со звездой фильмов о Гарри Поттере, актером Томом Фелтоном. В интервью он поделился историей о том, как один из фанатов поменял свою фамилию и прислал актеру бумаги для усыновления. Поклонник абсолютно серьезно просил Фелтона стать его отцом.

Актрисы, которые стареют красиво

Подробнее о том, как фанаты показывают свою любовь к кумирам, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали о том, как Брендан Фрейзер чуть не погиб во время съемок "Мумии".

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