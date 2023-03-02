Россиянка обнаружила в покупном холодце зубы

Жительница Воронежа купила холодец и обнаружила в нем зубы. Об этом сообщают Вести Воронеж.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Россиянка рассказала, что приобрела продукт в магазине одной из популярных сетей продовольственных магазинов на Кольцовской улице. Судя по фотографии, которую предоставила женщина, холодец произведен на Бобровском мясокомбинате.

Кому принадлежат найденные россиянкой зубы, пока неизвестно. Содержимое контейнера женщина выбросила. В ближайшее время она планирует обратиться в Роспотребнадзор.