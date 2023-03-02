Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
39 минут назад

Россиянка обнаружила в покупном холодце зубы

Газета.Ruиещё 1

Жительница Воронежа купила холодец и обнаружила в нем зубы. Об этом сообщают Вести Воронеж.

Россиянка обнаружила в покупном холодце зубы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Россиянка рассказала, что приобрела продукт в магазине одной из популярных сетей продовольственных магазинов на Кольцовской улице. Судя по фотографии, которую предоставила женщина, холодец произведен на Бобровском мясокомбинате.

Кому принадлежат найденные россиянкой зубы, пока неизвестно. Содержимое контейнера женщина выбросила. В ближайшее время она планирует обратиться в Роспотребнадзор.

Ранее стало известно, что в Новосибирске ребенок едва не подавился острым куском пластиковой упаковки, которая оказалась в купленном в кондитерской торте.

Безумный мир,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий