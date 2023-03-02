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1 час назад

Девушка нашла на кровати ядовитого паука и сделала его своим питомцем

Lenta.ruиещё 1

Девушка из Австралии сделала опасного паука своим питомцем. Как сообщает Mirror, это случилось после того, как она нашла ядовитое насекомое на своей кровати.

Девушка нашла на кровати ядовитого паука и сделала его своим питомцем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Австралийка по имени Джеден Левес из Сиднея однажды вечером обнаружила в своей спальне заползшего туда ядовитого паука. Она решила игнорировать его, но позже нашла насекомое у себя на кровати. Тогда Левес решила оставить его в качестве домашнего животного и дала пауку имя Ларри. Огромный паук-охотник размером с половину человеческой ладони совсем не пугает девушку.

Несмотря на грозную репутацию и возможность ядовитого укуса, девушка в своих видео для социальных сетей называет Ларри «очень дружелюбным» и утверждает, что «он никого не хочет обидеть».

Дома Левес выпускает паука из террариума и разрешает ползать по стенам ее комнаты. Она рассказала, что домашние кошки пытались напугать Ларри и прыгали на него, но он остался невозмутимым. Даже мать девушки прониклась к насекомому теплотой и позволяет ему мигрировать по дому.

Подписчики Левен разделились на два лагеря: одни утверждают, что Ларри продемонстрировал им, что пауков не стоит бояться, а другие из-за него, напротив, испытали обострение арахнофобии.

Как бы то ни было, история Ларри набрала больше 700 тысяч просмотров в TikTok и получила 40 тысяч лайков.

Несмотря на огромные размеры и пугающий вид, пауки-охотники не агрессивны и не опасны. Они могут укусить человека от испуга, но их укус не приводит к летальному исходу. Однако попадание паучьего яда в кровь может вызвать локальный отек, головную боль и нарушение частоты пульса.

Безумный мир,
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