Дивный мир за неделю: поцелуй через телефон, замена невесты и вязаная еда

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями со всего земного шара.

Фото: Москва 24 Москва 24

Замена жены на церемонии

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В Индии невеста потеряла сознание прямо во время свадебной церемонии. Позднее она скончалась в больнице от остановки сердца, не приходя в себя, пишет Daily Star. Не долго думая, отец девушки решил не отменять свадьбу и предложил жениху взять в жены свою младшую дочь. Мужчина согласился.

Тело бывшей невесты оставили в морге больницы до окончания празднований.

Поцелуй сквозь расстояния

Технологии XXI века позволяют не только видеть и слышать человека, но еще и целовать на расстоянии. Это стало возможным благодаря изобретению выпускника технологического института в Китае, пишет газета "Московский комсомолец". Молодой человек создал аксессуар Remote Kiss, который подключается к телефону и позволяет пользователям ощутить поцелуй физически: устройство имитирует давление губ и их температуру при помощи датчиков.

Жизнь в пещере

Житель Китая, ограбивший заправку в 2009 году, спрятался в пещере и прожил там 14 лет, сообщает Oddity Central. Уточняется, что вместе с двумя сообщниками мужчина украл 156 юаней (примерно 1 702 рубля по текущему курсу). Вскоре сотрудники полиции нашли двух виновных, а третий решил скрыться, чтобы избежать наказания.

Сначала мужчина несколько дней прятался в лесу, потом и вовсе перебрался в горную пещеру. Оттуда он изредка выходил навестить свою семью. В содеянном сбежавший признался только в 2023-м, потому что захотел жить нормальной жизнью. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Еда из ниток

Художница из Финляндии Мария Ског стала всемирно известной благодаря тому, что крючком вяжет еду, пишет Creative Boom. В ее коллекции можно встретить мандарины, бутерброды с беконом и овощами, макароны, печенье, кофе и многое другое. Издалека их не отличишь от настоящей еды. По словам художницы, некоторые продукты вяжутся быстро, а некоторые месяцами: например, не так просто передать структуру мяса, поделилась Мария.

Ядовитый питомец