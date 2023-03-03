Джоанн Роулинг, автор всей серии книг о Гарри Поттере, рассказала в своем подкасте о неприятной истории, случившейся с ней больше 20 лет назад, ее слова цитирует издание Independent.

Роулинг призналась, что в то время, когда она работала над четвертой книгой о всемирно известном волшебнике «Гарри Поттер и Кубок огня», она решила зарегистрироваться на форуме фанатов Гарри Поттера.

Для своего ника Роулинг выбрала что-то нейтральное, чтобы остаться анонимной.

По словам Джоанн, ее слишком скоро принялись травить, утверждая, что она вовсе не разбирается в книгах о Поттере и в конечном счете исключили из фанатского чата.