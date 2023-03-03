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41 минуту назад

Джоанн Роулинг раскритиковали за незнание книг о Гарри Поттере

Мира Маркина

Джоанн Роулинг, автор всей серии книг о Гарри Поттере, рассказала в своем подкасте о неприятной истории, случившейся с ней больше 20 лет назад, ее слова цитирует издание Independent.

Роулинг призналась, что в то время, когда она работала над четвертой книгой о всемирно известном волшебнике «Гарри Поттер и Кубок огня», она решила зарегистрироваться на форуме фанатов Гарри Поттера.

Для своего ника Роулинг выбрала что-то нейтральное, чтобы остаться анонимной.

По словам Джоанн, ее слишком скоро принялись травить, утверждая, что она вовсе не разбирается в книгах о Поттере и в конечном счете исключили из фанатского чата.

«Страйк»: детективный сериал по мотивам книг Джоан Роулинг

Роулинг отметила, что ее не сильно оскорбила эта ситуация, однако ей стало печально от того, что она показывает в своих книгах буллинг как один из самых страшных пороков, а читатели этих романов оказываются такими жестокими по отношению к окружающим.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что началась разработка фильма "Гарри Поттер и проклятое дитя".

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