На продажу выставили жакет из "человеческой кожи"

Пиджак из имитирующего человеческую кожу материала появился в продаже на платформе Ebay. Снимки необычной одежды появились в аккаунте The Flesh Krafter.
Дизайнер-продавец создал жакет из искусственных лоскутов кожи с силиконовыми нашивками в виде пирсинга, сосков и татуировок. он просит покупателей прислать ему обычный жакет, а затем его преобразовывает
Стоимость вещи составляет 720 долларов (54 тыс. рублей).
"Мне понадобится три недели на выполнение вашей вещи. Просто посмотрите на фото — оно говорит само за себя", — написано в описании на сайте.
Однако пользователи соцсетей не оценили жакет и написали в комментариях, что он выглядит "ужасающе".