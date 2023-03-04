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39 минут назад

На продажу выставили жакет из "человеческой кожи"

Газета.Ru

Пиджак из имитирующего человеческую кожу материала появился в продаже на платформе Ebay. Снимки необычной одежды появились в аккаунте The Flesh Krafter.

На продажу выставили жакет из "человеческой кожи"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дизайнер-продавец создал жакет из искусственных лоскутов кожи с силиконовыми нашивками в виде пирсинга, сосков и татуировок. он просит покупателей прислать ему обычный жакет, а затем его преобразовывает

Стоимость вещи составляет 720 долларов (54 тыс. рублей).

"Мне понадобится три недели на выполнение вашей вещи. Просто посмотрите на фото — оно говорит само за себя", — написано в описании на сайте.

Однако пользователи соцсетей не оценили жакет и написали в комментариях, что он выглядит "ужасающе".

Безумный мир,eBay,
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