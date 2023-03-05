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2 часа назад

Так вот почему нужно кипятить воду: американец промыл нос сырой водой и умер из-за бактерии

Ferra.ru

В США, в штате Флорида, в округ Шарлотт произошло настоящее ЧП: от заражения бактерией Неглерия Фоулера, последовавшего развития первичного амёбного менингоэнцефалита и поражения нервной системы умер мужчина, промывший нос сырой водой.

Американец промыл нос сырой водой и умер из-за бактерии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врачи разводят руками и не знают, как объяснить произошедшее, так как заразиться этой бактерией можно только в летнее время, но не зимой: обитает микроорганизм в природных и искусственных водоёмах с температурой воды до +30 градусов Цельсия. Причём заразиться патогеном, можно только вдохнув через нос, либо попаданием жидкости в носовые пазухи, как и произошло в данном случае. В США впервые заражение произошло зимой.

При этом заражение Неглерией происходит крайне редко. В США случаев заражения Неглерией Фоулера бывает всего три за год. За 60 лет, с 1962 года по настоящее время, зафиксировано всего 157 случаев, при этом 37 из них приходится на штат Флориду.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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