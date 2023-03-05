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1 час назад

Незабываемые участники конкурса «Самая уродливая собака в мире»: страшно красивые фото

Super.ru

Если новости о номинантах музыкальных и кинопремий вам уже давно надоели, мы вас прекрасно понимаем. Именно поэтому мы нашли кое-что поинтереснее, а именно героев конкурса на звание самой уродливой собаки в мире! Инфоповод тоже имеется: открыта подача заявок на участие в соревновании, которое уже на протяжении почти 50 лет привлекает внимание к псам с уникальной (назовем это так) внешностью. Организаторы отмечают, что их цель — вовсе не посмеяться над внешностью необычных питомцев, а отметить «несовершенства, которые делают всех собак особенными и уникальными, и показать миру, что они действительно прекрасны». В этом году финал конкурса состоится 23 июня. А пока мы ждем не дождемся роскошной красной дорожки, предлагаем посмотреть на победителей предыдущих лет. И лишний раз вспомнить, что не в красоте счастье, а в преданности. И взаимной любви, конечно!

Незабываемые участники конкурса «Самая уродливая собака в мире»: фото
Фото: Super.ruSuper.ru
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