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3 часа назад

В США стриптиз-клуб переехал в палатку после того, как его здание было разрушено ураганом

Газета.Ru

Во Флориде, США, стриптиз-клуб Fantasy's at the Beach принял решение переехать в палатку после того, как здание, в котором он располагался, было разрушено ураганом «Иэн». Об этом сообщает WINK.

Стриптиз-клуб переехал в палатку из-за урагана
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Собственники ночного клуба рассказали, что приняли решение об открытии заведения в палатке спустя пять месяцев после трагедии. Так предприниматели хотят поднять настроение местным жителям, пострадавшим в результате ЧП.

«Мы хотели поставить временную палатку, чтобы у нас было милое маленькое место, где люди могли бы остановиться и, возможно, получить улыбку, которой у них не было последние пять месяцев», — рассказал собственник клуба.

Стриптиз-клуб открылся на пляже Форт-Майерс 3 марта, пройдя проверку пожарной безопасности. Однако собственники заведения заявили, что это временное решение. К концу года компания планирует отстроить новое здание клуба.

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