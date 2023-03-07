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1 час назад

Девушка состоит в отношениях с самолетом и задумывается о замужестве

Super.ru

23-летняя немка Сара Родо долго искала свою любовь и встретила того самого, когда впервые летела на Boeing-737. Девушка уверяет, что испытывает романтическое и сексуальное влечение к этой модели самолета. Она собирает коллекцию фигурок, в которой сейчас более 60 штук. И это не просто увлечение, Сара считает каждую из них частью коллективного существа, в которого влюбилась. И каждой модели немка дала отдельное имя.

Девушка хочет выйти замуж за самолет
Фото: Super.ruSuper.ru

К слову, самой сексуальной частью боинга девушка считает крылья. Она не скрывает, что такие предпочтения создают определенные трудности: несмотря на то, что Сара летает на самолете часто, она никогда не остается со своим партнером наедине.

«Я много летала в прошлом году, чтобы быть с любимым как можно чаще, — около 30 раз», — цитирует Сару издание Daily Mail.

Благо побыть со второй половинкой хоть в каком-то воплощении наедине Сара может дома. На внушительную коллекцию моделей любимого самолета она потратила более четырех тысяч долларов. Все они сделаны на заказ — некоторые авиакомпании и туристические агентства создали их специально для Сары. Свою любовь она выражает еще и татуировками. На теле девушки их аж пять, и на этом она, разумеется, останавливаться не планирует.

О дальнейших планах на развитие отношений Сара распространяется неохотно. Она упомянула, что нашла способ легально выйти замуж за возлюбленного, какой — неизвестно. И, возможно, нам лучше об этом не знать. А пока она наслаждается свободными отношениями: проводит время со своей коллекцией и часто путешествует.

Безумный мир,
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