Женщина предлагает вознаграждение тому, кто выгонит из ее дома паука

Британка, живущая в Австралии, предлагает $50 тому, кто придет к ней домой и выгонит огромного паука, пишет Daily Mail. Cама женщина боится подходить к нему.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Женщина обнаружила паука-охотника, притаившегося в углу ее дома. По словам британки, он явно облюбовал это место, так как уже несколько дней сидит на стене и не собирается уходить.

«Кто-нибудь хорошо разбирается в пауках? С радостью заплачу 50 долларов тому, кто выгонит этого паука из моей квартиры», — написала она в соцсетях.

Однако желающих на данный момент не нашлось. Зато люди предложили женщине сжечь дом или переехать на другой континент.