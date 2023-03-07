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2 часа назад

Женщина в Австралии предлагает вознаграждение тому, кто выгонит из ее дома огромного паука

Газета.Ru

Британка, живущая в Австралии, предлагает $50 тому, кто придет к ней домой и выгонит огромного паука, пишет Daily Mail. Cама женщина боится подходить к нему.

Женщина предлагает вознаграждение тому, кто выгонит из ее дома паука
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Женщина обнаружила паука-охотника, притаившегося в углу ее дома. По словам британки, он явно облюбовал это место, так как уже несколько дней сидит на стене и не собирается уходить.

«Кто-нибудь хорошо разбирается в пауках? С радостью заплачу 50 долларов тому, кто выгонит этого паука из моей квартиры», — написала она в соцсетях.

Однако желающих на данный момент не нашлось. Зато люди предложили женщине сжечь дом или переехать на другой континент.

Комментаторы добавили, что паук, поселившийся в доме, не опасен для людей. Он питается насекомыми.

Безумный мир,
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