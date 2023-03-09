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1 час назад

Рыбак поймал голубя-шпиона на борту судна среди океана

Lenta.ru

В Индии рыбак обнаружил на своем судне голубя с подозрительными устройствами на лапе и сдал его в полицию. Об этом сообщает Hindustan Times.

Рыбак поймал голубя-шпиона на борту судна среди океана
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Птицу поймали у побережья штата Одиша в среду, 8 февраля. К ее лапке были прикреплены предметы, один из которых напоминал микросхему, а другой — маленькую видеокамеру. Кроме того, на крыльях птицы были нанесены надписи на «неизвестном языке».

Член экипажа траулера рассказал, что предполагаемый голубь-шпион появился на борту, когда судно стояло в океане в 35 километрах от берега. Он поймал его и позже сдал сотрудникам морской полиции.

«Мы передадим птицу и найденные на ней предметы эксперту по кибербезопасности, чтобы выяснить правду», — заявил СМИ начальник полиции го

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