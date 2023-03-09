Рыбак поймал голубя-шпиона на борту судна среди океана

В Индии рыбак обнаружил на своем судне голубя с подозрительными устройствами на лапе и сдал его в полицию. Об этом сообщает Hindustan Times.
Птицу поймали у побережья штата Одиша в среду, 8 февраля. К ее лапке были прикреплены предметы, один из которых напоминал микросхему, а другой — маленькую видеокамеру. Кроме того, на крыльях птицы были нанесены надписи на «неизвестном языке».
Член экипажа траулера рассказал, что предполагаемый голубь-шпион появился на борту, когда судно стояло в океане в 35 километрах от берега. Он поймал его и позже сдал сотрудникам морской полиции.
«Мы передадим птицу и найденные на ней предметы эксперту по кибербезопасности, чтобы выяснить правду», — заявил СМИ начальник полиции го