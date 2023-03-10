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3 часа назад

Простая ошибка в телевикторине стоила участнице приза в миллион долларов

Lenta.ruиещё 1

Одна простая ошибка участницы популярного в США телешоу «Колесо Фортуны» (аналог «Поля чудес») стоила ей главного приза — одного миллиона долларов. Историю девушки Мики из Луизианы, которая была в шаге от победы, приводит издание New York Post.

Простая ошибка в телевикторине стоила участнице миллион долларов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мики должна была угадать слово fireplace (перевод с английского языка — камин) по подсказке «Ревущий огонь в ...», были открыты буквы A и E. Девушка уже рассчитывала на главный денежный приз и на отдых в Хорватии, но потеряла его, назвав букву S, которой нет в слове. Аудитория бурно отреагировала на неверный ответ.

Ранее сообщалось, что в британской версии «Колесо фортуны» зрителям предложили выиграть приз в виде оплаты счетов за электроэнергию. На вращающемся барабане, помимо секторов с денежными выигрышами в виде одной или нескольких тысяч фунтов стерлингов, появился сектор с оплатой электричества за четыре месяца.

За всю историю существования телевикторины «Колесо Фортуны» только три участника выигрывали миллион долларов. В нынешнем формате шоу выходит с 1983 года.

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