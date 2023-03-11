В Китае появился общественный туалет в виде православного храма

«А не пора ли в России несколько туалетов в «гугунском» стиле поставить? <...> Если что, автор атеист, но за державу обидно (с)», – написал один из пользователей в паблике «Суйфэньхэ» в соцсети «ВКонтакте».

О строительстве столь своеобразного общественного туалета в Суйфэньхэ стало известно еще несколько лет назад. Об этом тогда рассказал владивостокский галерист Андрей Сидоров после своей поездки в Китай. По его словам, из-за закругленных окон и купола здание очертаниями напоминает православную церковь. Он отметил, что жители Поднебесной вряд ли хотят кого-то оскорбить, просто, ориентируясь на туристов из России, стилизуют здание под известные им русские архитектурные памятники.