Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+9° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту

В Китае появился общественный туалет в виде православного храма

3

Пользователи российских соцсетей возмутились появлением общественного туалета в одной из туристических зон китайского приграничного города Суйфэньхэ. Внешне здание напоминает православный храм.

В Китае появился общественный туалет в виде православного храма
© РИА "ФедералПресс"

«А не пора ли в России несколько туалетов в «гугунском» стиле поставить? <...> Если что, автор атеист, но за державу обидно (с)», – написал один из пользователей в паблике «Суйфэньхэ» в соцсети «ВКонтакте».

Россияне призвали генконсульство РФ в китайском Харбине прокомментировать ситуацию.

О строительстве столь своеобразного общественного туалета в Суйфэньхэ стало известно еще несколько лет назад. Об этом тогда рассказал владивостокский галерист Андрей Сидоров после своей поездки в Китай. По его словам, из-за закругленных окон и купола здание очертаниями напоминает православную церковь. Он отметил, что жители Поднебесной вряд ли хотят кого-то оскорбить, просто, ориентируясь на туристов из России, стилизуют здание под известные им русские архитектурные памятники.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий